إطلاق تطبيق “SIHA-DZ” لمعرفة مكان الصيدليات المناوبة والمستشفيات
وضعت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، تحت تصرف المواطنين عبر التراب الوطني تطبيقا جديدا على الهاتف النقال
تطبيق “SIHA-DZ” يمكن تحميله عبر غوغل بلاي ستور والموقع الالكتروني للوزارة ويهدف منه تحديد أماكن تواجد الصيدليات المفتوحة طيلة اليوم والمناوبة ليلا، المؤسسات الإستشفائية وأنشطتها الطبية والجراحية، والإستعجالية، وكذا الهياكل الجوارية “العيادات متعددة الخدمات، وقاعات العلاج”.
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