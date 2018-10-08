

نفط :سعر سلة خامات أوبك يصل الى 83,24 دولارا للبرميل بلغ سعر سلة خامات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) 83,24 دولارا للبرميل يوم الجمعة , مقابل 84,09 دولارا يوم الخميس الفارط, حسبما افادت به المنظمة



بوعزقي : الدولة أعطت أهمية لإستراتيجية لأمن الغذائي أكد وزير الفلاحة عبد القادر بوعزقي أن الدولة أعطت أهمية لإستراتيجية لأمن الغذائي بإعتبار أن الفلاحة هي من الأولويات الوطنية. خلال ندوة صحفية عقدها بوعزقي اليوم الإثنين،



محمد عليوي : الأرض لمن يخدمها وأسعار البطاطا المرتفعة سببها المضاربون أكد محمد عليوي الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين أن الدولة تولي اهتماما كبيرا لقطاع الفلاحة من خلال تسهيل العمل والاستثمار في هذا المجال الحيوي. أوضح



إطلاق تطبيق “SIHA-DZ” لمعرفة مكان الصيدليات المناوبة والمستشفيات وضعت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، تحت تصرف المواطنين عبر التراب الوطني تطبيقا جديدا على الهاتف النقال تطبيق “SIHA-DZ” يمكن تحميله عبر غوغل بلاي ستور والموقع



حجز 88.5 غرام من القنب الهندي و 762 قرص مهلوس بالعاصمة عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر، قضيتين مختلفتين متعلّقتين بالحيازة، المتاجرة والترويج في المخدرات من نوع "القنب الهندي" وكذا الأقراص المهلوسة، مع حيازة أسلحة



صالح بلعيد: 6 مشاريع قيد التجسيد من قبل المجلس الأعلى للغة العربية كشف رئيس المجلس الأعلى للغة العربية ،صالح بلعيد، أمس، على تجسيد 6 مشاريع من شأنها الارتقاء بهذه اللغة السامية بالجزائر . و أوضح ذات المسؤول لدى



حسين نسيب: الاستنجاد بالاتحاد الأوروبي لمواجهة الفيضانات قال وزير الموارد المائية، حسين نسيب خلال زيارة عمل ،أمس، ببومرداس عن وجود مشروع تعاون مع الاتحاد الأوروبي لمواجهة مخاطر الفيضانات. وكشف وزير الموارد المائية حسين



محمد عيسى: أزيد من 1.4 مليار دج حصيلة صندوق الزكاة عام 2018 أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أمس، أنه بلغت الحصيلة الرسمية لصندوق الزكاة في عام 1439 هجري الموافق لـ 2018 ميلادي 1.456 مليار دج. وأوضح