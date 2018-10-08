

حجز 88.5 غرام من القنب الهندي و 762 قرص مهلوس بالعاصمة عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر، قضيتين مختلفتين متعلّقتين بالحيازة، المتاجرة والترويج في المخدرات من نوع "القنب الهندي" وكذا الأقراص المهلوسة، مع حيازة أسلحة



صالح بلعيد: 6 مشاريع قيد التجسيد من قبل المجلس الأعلى للغة العربية كشف رئيس المجلس الأعلى للغة العربية ،صالح بلعيد، أمس، على تجسيد 6 مشاريع من شأنها الارتقاء بهذه اللغة السامية بالجزائر . و أوضح ذات المسؤول لدى



حسين نسيب: الاستنجاد بالاتحاد الأوروبي لمواجهة الفيضانات قال وزير الموارد المائية، حسين نسيب خلال زيارة عمل ،أمس، ببومرداس عن وجود مشروع تعاون مع الاتحاد الأوروبي لمواجهة مخاطر الفيضانات. وكشف وزير الموارد المائية حسين



محمد عيسى: أزيد من 1.4 مليار دج حصيلة صندوق الزكاة عام 2018 أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أمس، أنه بلغت الحصيلة الرسمية لصندوق الزكاة في عام 1439 هجري الموافق لـ 2018 ميلادي 1.456 مليار دج. وأوضح



وزير الداخلية الهندي: "نأمل في القضاء على اليساريين المتطرفين خلال 3 سنوات قال وزير الداخلية الهندي, راجناث سينغ, إنه مع تزايد عدد القتلى في صفوف اليساريين المتشددين وإلقاء العديد منهم أسلحتهم, تأمل الهند في القضاء عليهم خلال



أمطار رعدية اليوم الاثنين بعدد من ولايات الوسط أعلنت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة ,اليوم الاثنين, عن تساقط أمطار رعدية محلية تكون معتبرة , بعدد من ولايات الوسط. و تخص هذه الامطار,



ولد قدور : أنا رجل أعمال ولا علاقة لي بالسياسة · الحديث عن التوظيف "بالمعريفة" داخل سوناطراك كلام أروقة.. اعتبر الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، عبد المومن ولد قدور، أمس، التكلم عن المحسوبية، مجرد "قصص أورقة"



طــمـــار : تسليــم قـــاعة الصــلاة بــالجامـع الأعظـــم يوم 15 نوفمبر الداخل تعرف أشغال تنفيذ المخططات والتصميمات النهائية الخاصة بالديكور والتأثيث و التجهيز و كذا مرافق الخدمات و توزيع استخداماتها داخل جامع الجزائر تأخرا في اطلاقها حيث