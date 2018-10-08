حسين نسيب: الاستنجاد بالاتحاد الأوروبي لمواجهة الفيضانات
قال وزير الموارد المائية، حسين نسيب خلال زيارة عمل ،أمس، ببومرداس عن وجود مشروع تعاون مع الاتحاد الأوروبي لمواجهة مخاطر الفيضانات. وكشف وزير الموارد المائية حسين نسيب أن هناك إستراتيجية للتصدي لخطر الفيضانات بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والإعلان عنها سيكون قريبا وهناك عدة قطاعات وزارية تعمل مع بعض لتحضير آلية لتنفيذ استراتيجية الوقاية من في وقت كشف عن تحرك السلطات لتوفير الإمكانيات للتدخل في حالة وقوعها.
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