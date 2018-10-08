محمد عيسى: أزيد من 1.4 مليار دج حصيلة صندوق الزكاة عام 2018





أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أمس، أنه بلغت الحصيلة الرسمية لصندوق الزكاة في عام 1439 هجري الموافق لـ 2018 ميلادي 1.456 مليار دج. وأوضح الوزير عبر صفحته في الفايسبوك، أن هذه الحصيلة هي الأعلى التي يحققها صندوق الزكاة منذ إنشائه عام 2002، متجاوزا رقم السنة الماضية بما يقارب 5 ملايير سنتيم ، وأضاف الوزير أن هذه الحصيلة تعكس الثقة المتزايدة التي بات يحظى بها لدى أهل الفضل، ويعكس فعالية القائمين على المشروع وإخلاصهم. وحسب الأرقام المقدمة، فإن صندوق زكاة ولاية قسنطينة، يتصدر قائمة حصائل زكاة الأموال هذه السنة بمبلغ 72.6 مليون دج، أمام ولايتي الجزائر وسطيف، بينما تتصدر ولاية أدرار حصائل زكاة الزروع والثمار بمبلغ يزيد عن 16 مليون دج، وتتصدر سطيف حصائل زكاة الفطر بأزيد من 110 مليون دج.وتذهب هذه الحصيلة، حسب الوزير إلى العائلات المحتاجة على مدار السنة، مع مساهمة رمزية في تغذية صندوق الزكاة المركزي وفي التكفل بالمتضررين من فيضانات بئر الشهداء بولاية أم البواقي.

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