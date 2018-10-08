أمطار رعدية اليوم الاثنين بعدد من ولايات الوسط
أعلنت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة ,اليوم الاثنين, عن تساقط أمطار رعدية محلية تكون معتبرة , بعدد من ولايات الوسط. و تخص هذه الامطار, التي تمتد من الساعة ال10 صباحا الى ال6 مساء, ولايات عين الدفلى, شمال المدية , البليدة , تيبازة , الجزائر العاصمة وبومرداس. و حسب ذات المصدر, فانه من المتوقع ان تصل كمية الامطار المتساقطة أو تتجاوز , خلال هذه الفترة 25 ملم محليا.
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