طــمـــار : تسليــم قـــاعة الصــلاة بــالجامـع الأعظـــم يوم 15 نوفمبر الداخل





تعرف أشغال تنفيذ المخططات والتصميمات النهائية الخاصة بالديكور والتأثيث و التجهيز و كذا مرافق الخدمات و توزيع استخداماتها داخل جامع الجزائر تأخرا في اطلاقها حيث دعا وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار أمس، إلى الشروع في انجازها لاستلام المشروع كاملا في آجاله المحددة. وخلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى جامع الجزائر بمعية وزير الأشغال العمومية و النقل عبد الغني زعلان ووالي العاصمة عبد القادر زوخ للاطلاع على مدى تقدم الأشغال أكد طمار على ضرورة تدارك هذا التأخر والشروع في تنفيذ أشغال مخططات الخدمات والديكور والتأثيث والتجهيز، مشددا على وجوب تحديد مجالات النشاط لمجمل المحلات المتواجدة داخل الجامع البالغ عددها 54 محلا واستكمال الاجراءات ليباشر المستفيدون منها اعمالهم تزامنا و افتتاح الجامع. وستوفر هذه المحلات مختلف الخدمات لزوار جامع الجزائر منها الطباعة والاعلام الآلي والاطعام وحضانة للأطفال ومساحات تجارية وحرفية مختلفة.وطاف الوفد الوزاري بأرجاء قاعة الصلاة وباحة الجامع والمنارة حيث عاين الاشغال و تلقى شروح التقنيين والمهندسين القائمين على عمليات الانجاز. وأشار طمار إلى ضرورة تسهيل الاجراءات الادارية من اجل تسريع وتيرة الانجاز سيما بالنسبة للمخططات المتفق عليها مسبقا والموكل تنفيذها الى عدد من المؤسسات.من جانب آخر أكد الوزير ان اشغال الانجاز تعرف "تقدما معتبرا" بالنسبة لمختلف اقسام المشروع اين يتم حاليا استكمال وضع بلاط الجامع وتزيين جدرانه الداخلية والخارجية والنقش عبر ممراته. إلى جانب ذلك تم تركيب الثريا الرئيسية وسط قاعة الصلاة والتي تقع تحت 8 كواشف ضوئية ويربطها بالسقف ازيد من 30 حبلا معدنيا اضافة الى الثريات الصغرى الموزعة عبر ارجاء الجامع والبالغ عددها 89 ويتم العمل ايضا على انهاء ديكور المحراب والذي سيسلم يوم 30 أكتوبر الجاري في حين يرتقب تسليم قاعة الصلاة يوم 15 نوفمبر الداخل. ويتم العمل على تثمين طوابق المنارة التي تتضمن معارض ومراكز للدراسات وتوفير مراكز للترجمة تسمح للزوار من السياح الأجانب بالاطلاع على هذا الصرح المعماري الاسلامي بسهولة.وستخصص الزيارة المقبلة -وفق السيد طمار- للجانب السياحي ووضع مخططات خاصة لتحويل هذا المعلم الى مركز جذب ثقافي وسياحي، وتابع الوزير :" بلغنا مرحلة حاسمة في مجال التزيين والديكور وانجاز المساحات الخضراء رزنامة الاشغال التي حددناها تم احترامها وسنبقى على هذه الوتيرة والمتابعة الميدانية مع وزراء القطاعات الاخرى كل في مجال اختصاصه.

زوخ: إنهاء أشغال تهيئة واد الحراش ومنتزه الصابلات قريبا

أفاد والي العاصمة عبد القادر زوخ أن الحكومة قررت تحويل محطة توزيع الوقود المجاورة للجامع والتابعة إلى مؤسسة نفطال نحو مكان آخر كما سيتم إنهاء أشغال تهيئة واد الحراش ومنتزه الصابلات وهذا لتهيئة مختلف الفضاءات خارج الجامع وجعلها متناسقة معه، مؤكدا أن الأشغال تعرف وتيرة حسنة بحيث ستسمح باستلام المشروع كاملا في اقرب الآجال.

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