توقيف خمسة تجار مخدرات بكل من بجاية وتلمسان





أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي ببجاية ، تاجر مخدرات بحوزته (38,225) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما ضبط عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود أربعة (04) تجار مخدرات بحوزتهم (91,280) كيلوغرام من نفس المادة بتلمسان.

من جهة أخرى، ضبط عناصر الدرك الوطني (1938) قرص مهلوس و(2555) وحدة من مختلف المشروبات بكل من أم البواقي وعين تموشنت، في حين تم حجز (25) قنطارا من أوراق التبغ بالوادي.

وأوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 07 أكتوبر 2018، إثر عمليات متفرقة بكل من تمنراست وبرج باجي مختار، ستة (06) منقبين عن الذهب وحجزت ثلاثة (03) أجهزة كشف عن المعادن وأربع (04) مولدات كهربائية وثلاث (03) مطارق ضغط، بالإضافة إلى ست (06) دراجات نارية.

وفي إطار محاربة الهجرة غير الشرعية، أحبط حراس السواحل بكل من شرشال ووهران والقالة، محاولات هجرة غير شرعية لـ (65) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (11) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بتمنراست.

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