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08/10/2018 10:38:00

رابطة حقوق الإنسان تهاجم أحزاب الموالاة


انتقدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان خطوة نواب الموالاة التي  أدخلت البرلمان في "انسداد"، مشيرة إلى ما أسمته بـ" انتهاك الكتل النيابية للدستور" ، مطالبة بوتفليقة رئيس الجمهورية بالتدخل  أو حل البرلمان وقالت  الرابطة في بيان لها هاجمت من خلال الكتل النيابية للموالاة ، متهمة إياها بالدوس على الدستور والقانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ،متسائلة :" هل يعقل من لا يفقه شيئا في القوانين حتى وصل به سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي الوطني ،يمكن تشريع للجزائريين وتمرير القوانين" . كما اغتنمت الرابطة الفرصة لإنتقاد  المولاة الذي  قالت إنه كان يتغنى من خلال ابداء  حرصه وغيرته على الدستور و احترام القوانين ، ولكن هذا الفريق" ضرب بعرض الحائط لكل الأصول الدستورية القانونية ،حتى وصل بالوزير الأول أحمد أويحيى إن قال ‘’شرعية الأمر الواقع أقوى من شرعية الدستور في قضية السعيد بوحجة."

 

 

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