رابطة حقوق الإنسان تهاجم أحزاب الموالاة





انتقدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان خطوة نواب الموالاة التي أدخلت البرلمان في "انسداد"، مشيرة إلى ما أسمته بـ" انتهاك الكتل النيابية للدستور" ، مطالبة بوتفليقة رئيس الجمهورية بالتدخل أو حل البرلمان . وقالت الرابطة في بيان لها هاجمت من خلال الكتل النيابية للموالاة ، متهمة إياها بالدوس على الدستور والقانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ،متسائلة :" هل يعقل من لا يفقه شيئا في القوانين حتى وصل به سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي الوطني ،يمكن تشريع للجزائريين وتمرير القوانين" . كما اغتنمت الرابطة الفرصة لإنتقاد المولاة الذي قالت إنه كان يتغنى من خلال ابداء حرصه وغيرته على الدستور و احترام القوانين ، ولكن هذا الفريق" ضرب بعرض الحائط لكل الأصول الدستورية القانونية ،حتى وصل بالوزير الأول أحمد أويحيى إن قال ‘’شرعية الأمر الواقع أقوى من شرعية الدستور في قضية السعيد بوحجة."

عدد القراءات 17 مرة | قراءات اليوم 17 مرة