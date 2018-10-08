بوحجة : "نعم أعتزم مغادرة البرلمان"





أعلن السعيد بوحجة، رئيس المجلس الشعبي الوطني،استعداده للاستقالة من منصبه، دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول شروط الإعلان عن استقالته، يحدث هذا في وقت دخلت في الوساطة على الخط حيث أعلنت قيادة حزب التحالف الوطني الجمهوري، عن إطلاق مبادرة وساطة بين بوحجة ونواب الأغلبية البرلمانية المناوئة له، ضمن مساعي لتجاوز حالة الانسداد التي تشهدها الغرفة السفلى للبرلمان. وقال بوحجة في تصريح لموقع إخباري جزائري "نعم، أعتزم مغادرة البرلمان، ليست مشكلة"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول شروط الإعلان عن استقالته، كما وجه بوحجة لومه لأحمد أويحيى وجمال ولد عباس، الذين اتهمهما باستعمال رئاسة الجمهورية لحث نواب حزبيهما على التمرد ضده. وقال بوحجة "بالأمس، قالوا إن الرئاسة لا علاقة لها بهذه القضية. فلماذا أخبروا نوابهم بأن يوقعوا ضدي ..هم متناقضون، وغير قانونيين"- يقول بوحجة". وقال بوحجة في تصريح تلفزيوني أنه" لن يأخذ مقام المتفرج ازاء هذا الوضع وسيكشف العديد من المعطيات التي كانت وراء دفعه للاستقالة و تاتي تصريحات بوحجة كرد فعل على الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى الذي دعا رئيس المجلس السعيد بوحجة لما أسماه تغليب لغة العقل و جادة الصواب، و عدم المغامرة بإستمرار حالة الإنسداد التي تعيشها الغرفة السفلى للبرلمان كما نفي التوجه نحو حل البرلمان، واصفا ما يحدث بالمجلس الشعبي الوطني بالمأزق الداخلي الذي لا يرقى لأزمة سياسية أو دستورية". ومن جانبها أعلنت قيادة حزب التحالف الوطني الجمهوري، عن إطلاق مبادرة وساطة بين رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة ونواب الأغلبية البرلمانية المناوئة له، ضمن مساعي لتجاوز حالة الانسداد التي تشهدها الغرفة السفلى للبرلمان، وقال الحزب في بيان له إن " رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، أعطى موافقته المبدئية بخصوص الوساطة على هامش اللقاء الذي جمعه مع الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي بمقر البرلمان أمس. ووفقًا لذات البيان، ترتكز مبادرة الوساطة على جملة من الأسس، أولها إعلاء المصالح العليا للدولة على جميع المصالح الحزبية أو الشخصية الضيقة، بالإضافة إلى وقف جميع الأطراف المعنية وتفاديها للتراشقات الإعلامية بهدف تعزيز مناخ الثقة بين الجميع. وتدعو المبادرة إلى الجلوس على طاولة الحوار بين جميع الأطراف المعنية ضمن الأطر القانونية للمجلس الشعبي الوطني وتقديم جميع الأطراف المعنية لتنازلات مشتركة بهدف تجاوز حالة الانسداد في إطار الحفاظ على كرامة الأشخاص وسمعة لمؤسسات. وأكد حزب التحالف الوطني الجمهوري، أن إطلاقه لمبادرة الوساطة جاء بالنظر لكونه يمثل أحد أحزاب الموالاة والأغلبية البرلمانية، بالإضافة إلى العلاقات الجيدة التي تجمعه مع جميع الأطراف المتنازعة والتي بقي على مسافة واحدة منها فيما يخص هذا الصراع.وربط الحزب نجاح الوساطة بـ” تحلي الأطراف المعنية بروح المسؤولية وثقافة الدولة وبالإرادة الحسنة لتجاوز الخلاف الذي عطل السير العادي للمؤسسة التشريعية ورسخ الصورة النمطية السلبية التي يتداولها الرأي العام حول أداء ومردودية ممثلي الشعب ولاسيما في المجالس المنتخبة وطنيًا”.

..بوحجة يعد حصيلة تسييره للبرلمان

أوعز رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، للأمين العام بالنيابة بإعداد حصيلة تخص فترة تسييره للهيئة التشريعية تمهيدا لتقديم استقالته مساء أمس، وكشفت موقع إخباري محلي أن بوحجة أعد رسالة سيوجهها لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، يوضح فيها الظروف التي دفعته لإتخاذ القرار. وقال المصدر نفسه، أن إتخاذ رئيس المجلس الشعبي الوطني للقرار جاء بعد التصريحات التي أطلقها الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي ، حيث اعتبرها بوحجة إهانة لشخصه.

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