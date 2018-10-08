

رابطة حقوق الإنسان تهاجم أحزاب الموالاة انتقدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان خطوة نواب الموالاة التي أدخلت البرلمان في "انسداد"، مشيرة إلى ما أسمته بـ" انتهاك الكتل النيابية للدستور" ،



بوحجة : "نعم أعتزم مغادرة البرلمان" أعلن السعيد بوحجة، رئيس المجلس الشعبي الوطني،استعداده للاستقالة من منصبه، دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول شروط الإعلان عن استقالته، يحدث هذا في وقت دخلت



مجلس الأمة يشارك في أشغال المرحلة الرابعة للدورة العادية للجمعية البرلمانية بستراسبورغ يشارك وفد برلمانيّ عن مجلس الأمّة في أشغال المرحلة الرّابعة للدّورة العاديّة 2018 للجمعيّة البرلمانيّة لمجلس أوروبّا، وذلك في الفترة ما بين 08 و 12 أكتوبر



عرض "كريم, ضد الاكتئاب" وان مان شاو للفكاهي كريم بلحاج بالجزائر العاصمة قدم الفكاهي كريم بلحاج سهرة السبت بالجزائر العاصمة عرضا بعنوان "كريم, ضد الاكتئاب" وان مان شاو, يكشف من خلاله حياة المنفى وهذا في جو حميمي



ملتقى دولي حول "التجربة الجزائرية في مجال إصلاح السجون" غدا بالجزائر العاصمة سيتم تنظيم ملتقى دولي حول موضوع "التجربة الجزائرية في مجال إصلاح السجون من خلال التعاون مع الإتحاد الأوروبي", وذلك يومي 8 و9 أكتوبر الجاري, حسب

تنظيم معرض للفنان الاسباني روسر كامينال بالجزائر العاصمة نظم أمس السبت بالجزائر العاصمة معرض فيديو-فوتوغرافي للفنان الاسباني روسر كامينال حول قصبة الجزائر العاصمة ضم صورا التقطت عبر كاميرا ثابتة. و تسنى للحضور من



عين الدفلى: قتيل و ستة جرحى في حادث مرور لقي شخص مصرعه و أصيب ستة آخرين اثر حادث مرور وقع مساء أمس السبت على الطريق الوطني رقم 4، حسبما علم اليوم الأحد من المديرية



زعلان: منافذ جامع الجزائر كلفت قطاع النقل 6 مليار دج كشف وزير الأشغال العمومية و النقل، عبد الغاني زعلان ، اليوم الأحد عن التكلفة الإجمالية لانجاز المنافذ المؤدية الى جامع الجزائر والمقدرة ب 10 منافذ



بسبب البوليساريو.. المغرب ينسحب من اجتماع وزاري باليابان انسحب الوفد المغربي من الاجتماع الوزاري التحضيري للمؤتمر الدولي السابع حول التنمية بإفريقيا "تيكاد 7" في العاصمة اليابانية طوكيو احتجاجا على حضور البوليساريو. ونظمت اليابان المؤتمر