مجلس الأمة يشارك في أشغال المرحلة الرابعة للدورة العادية للجمعية البرلمانية بستراسبورغ
يشارك وفد برلمانيّ عن مجلس الأمّة في أشغال المرحلة الرّابعة للدّورة العاديّة 2018 للجمعيّة البرلمانيّة لمجلس أوروبّا، وذلك في الفترة ما بين 08 و 12 أكتوبر 2018، بمدينة ستراسبورغ (فرنسا).
يتشكّل الوفد البرلمانيّ من السّيّدين:
- رشيد بوغربال، عضو مجلس الأمّة؛
- يوسف بوتخيل، عضو مجلس الأمّة؛
يتضمّن جدول أعمال الاجتماع دراسة عدّة مواضيع من بينها:
- تنظيم التّمويلات القادمة من خارج أوروبّا والمتعلّقة بممارسة شعائر المسلمين بهدف الوقاية من التّطرّف وتصاعد الإسلاموفوبيا.
- - الهجرة من منظور المساواة بين النّساء والرّجال: "تمكين المرأة من أن تكون عنصر رئيسيّ فعّال في الاندماج".
للتذكير أن البرلمان الجزائريّ يشارك بصفّة منتظمة في اجتماعات الجمعيّة البرلمانيّة لمجلس أوروبّا ويحوز على صفّة مدعوّ.
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