عين الدفلى: قتيل و ستة جرحى في حادث مرور





لقي شخص مصرعه و أصيب ستة آخرين اثر حادث مرور وقع مساء أمس السبت على الطريق الوطني رقم 4، حسبما علم اليوم الأحد من المديرية المحلية للحماية المدنية.

وأوضح المصدر أن الحادث وقع في المكان المسمى "كونداك" التابع لبلدية خميس مليانة اثر اصطدام عنيف بين مركبتين مما أسفر عن وفاة شخص (28 سنة) و إصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 38 سنة، مشيرا إلى انه تم نقل الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث و مصلحة الاستعجالات لمستشفى خميس مليانة. وفور وقوع الحادث فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لتحديد الأسباب الحقيقية له. يذكر أن ولاية عين الدفلى سجلت منذ بداية أكتوبر الجاري 27 حادثا مروريا خلف حالتي وفاة و 42 جريح ، وفقا للمصدر نفسه

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