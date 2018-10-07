زعلان: منافذ جامع الجزائر كلفت قطاع النقل 6 مليار دج





كشف وزير الأشغال العمومية و النقل، عبد الغاني زعلان ، اليوم الأحد عن التكلفة الإجمالية لانجاز المنافذ المؤدية الى جامع الجزائر والمقدرة ب 10 منافذ إلى جانب الأشغال العمومية الملحقة بها 6 مليار دج(600 مليار سنتيم)

و على هامش زيارة زعلان التفقد التي قام بها الى الجامع رفقة وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار ووالي العاصمة عبد القادر زوخ- صرح ان هذه المنافذ "تعد جد ضرورية لتسيير التدفقات بعد افتتاح المسجد وامتلاءه بالمصلين والزوار". وقال زعلان أنه تم انجاز 10 منافذ الى جانب 3 انفاق تحت ارضية و3 جدران سند، الى جانب انجاز حزام دائري حول المسجد يساعد على وصول المصلين والزوار وغيرهم سواء بالنسبة للمركبات او المشاة. وتم حاليا الانتهاء من انجاز 5 منافذ، فيما تعرف الاشغال في المنافذ الخمسة(5) المتبقية مراحل متقدمة جدا من الانجاز، بحيث ستكون جاهزة مع افتتاح المسجد امام العامة، حسب زعلان. وتابع قائلا:"عمل بمثل هذه الضخامة يتطلب توفير منافذ لتوافد الزوار توفر لهم كل شروط الأمن في المداخل والخارج الى جانب خدمات مريحة تشجع على الاقبال على هذا المعلم". وتطلب انجاز هذه المنافذ القيام بعمليات نزع الملكية وتحويل خطوط الكهرباء والماء والغاز ومختلف العوائق الاخرى. و حسب زعلان، سيترك هذا المعلم بمرافقه المحيطة الاثر الايجابي لسكان المنطقة والمناطق المجاورة، والتي جاءت تنفيذا لتوصيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والذي اكد في اكثر من مناسبة على ضرورة "مراعاة العناصر المحاذية لمحيط المسجد ".

ولهذا، لم تقتصر عمليات الانجاز على المرافق داخل المسجد فقط وانما على العناصر المحيطة به أيضا والفضاءات المجاورة له حتى يكون في احسن حلة من حيث التنظيم. وستقدم هذه التهيئات المحيطة بالمسجد- حسب نفس المسؤول- منافع كثيرة للمسجد والزوار وتخفف الضغط على الطرقات المجاورة له.

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