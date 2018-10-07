المقيمون يعودون من جديد للاحتجاج





في بيان للتنسيقية الجزائرية للأطباء المقيمين الجزائريين، أعلنت اليوم الأحد، عن العودة إلى الاحتجاج من جديد تنديدا بعدم استجابة وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، لمطلبهم المتعلق بتنظيم دورة استدراكية لامتحانات نهاية التخصص.

و جاء في البيان، أن الأطباء المقيمين يدعون الى تجمع وطني أمام مقر الوزارة يوم غد الإثنين في إطار حركة تصعيدية ضد الوزارة. ودعا ذات المصدر، إلى التكتل في تجمعات احتجاجية عبر كل معاهد الطب عبر كل التراب الوطني، وذلك يوم الثلاثاء 9 أكتوبر بداية من الساعة الـ11 صباحا. ويأتي هذا البيان تأكيدا على تمسك الأطباء المقيمين بحقهم في الاستفادة من دورة استدراكية لامتحانات نهاية التخصص.

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