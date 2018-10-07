مقتل فتاة وإصابة 25 شخصا آخر في حادث انحراف حافلة بسطيف
توفيت فتاة و أصيب 25 شخصا ،بجروح في حادث انحراف حافلة للنقل الجماعي وقع صباح اليوم الأحد 7 أكتوبر، ببلدية بني ورتيلان (شمال سطيف) و حسب ما أفاد به رئيس المجلس الشعبي لهذه الجماعة المحلية، مراد غلاش. أن الحادث وقع في حدود الساعة السابعة و 15 دقيقة على الطريق الولائي رقم 4 و تحديدا عند التجمع السكاني “اندون” بين بلدية بني ورتيلان وقرية ” اقمون” و تسبب في وفاة فتاة ( 14 سنة ) وإصابة 25 شخصا آخر بجروح متفاوتة، وفقا لما نقل موقع الاذاعة الوطنية. وأضاف نفس المصدر، أن جميع الإجراءات والتدابير اللازمة قد اتخذت بحضور مصالح الحماية المدنية وفرقة الدرك الوطني المختصة إقليميا التي فتحت تحقيقا حول ظروف و ملابسات الحادث. وقد تم نقل جميع الضحايا إلى العيادة المتعددة الخدمات بقرية ” عرافة ” بذات البلدية
عدد القراءات 13 مرة | قراءات اليوم 13 مرة
طالع أيضا الوطني
جديد الأخبار
- عريبي يطالب بأنصاف متقاعدي الجيش الوطني الشعبي
- عريبي يقترح إعفاء آلاف الشباب من "الخدمة الوطنية"
- التنازل عن أسهم "مجمع الخبر" لفائدة "ناس برود": هيئة الدفاع تعلن انسحابها الجماعي من القضية
- دعوة لتحويل منزل اجتماع مجموعة 22 لمتحف وطني
- عبد الحكيم بطاش، رئيس بلدية الجزائر الوسطى اقلاني التوجه
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك