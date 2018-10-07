

صالح بلعيد: فرنسا أُجبِرت على تدريس اللغة العربية · تدريس "اللهجات" يدخُل في الشتات اللغوي والتهجين أكد رئيس المجلس الأعلى للغة العربية في الجزائر، صالح بلعيد، أن فرنسا أُجبرت على تدريس اللغة العربية في



بورزق نور الدين، لـ "الإتحاد ": تسخير 134 حافلة نقل و 06 إقامات للإيواء بعد نهاية التسجيلات الجامعية والدخول الرسمي للطلبة و استأناف دراستهم الجامعية على مستوى جامعة حسيبة بن بوعلي بولاية الشلف ، ارتأت "الاتحاد " أن تقف ميدانيا عن جانب الخدمات الجامعية مع مدير الخدمات الجامعية " بورزق نور الدين" ، واجرينا معه هذا الحوار ،أين تطرقنا من خلاله إلى عدة محاور أساسية تخص التسجيلات الطلبة الجدد وحصولهم على بطاقات الإيواء و الإطعام، النقل ،الصحة ،كما تطرقنا معه إلى نقاط أخرى .



علي العسكري: الأفافاس مع تكريس الـ5 أكتوبر يوما للحريات رافع حزب جبهة القوى الاشتراكية ، أمس، من مدينة بوغني (الواقعة على بعد 38 جنوب غرب تيزي وزو) من أجل تكريس يوم الخامس أكتوبر ك



الطلابي الحر يتهم الوزارة بالمحاباة في مسابقة الدكتوراه دعا الإتحاد العام الطلابي الحر، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى إلغاء الملحق الوصفي الذي يعتمد على تصنيف الطلبة على أساس الترتيب ( أ، ب،



حجار يمثل الجزائر في منتدى العلوم والتكنولوجيا "بكيوتو سيمثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، طاهر حجار، الجزائر في الطبعة الـ 15 للاجتماع السنوي لمنتدى العلوم و التكنولوجيا المقرر من 7 إلى 9 أكتوبر



إنشاء جمعية وطنية للمنتخبين السابقين بالمجلس الشعبي الوطني تم ،أمس، إنشاء جمعية وطنية للمنتخبين السابقين بالمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والمجالس الولائية، ورؤساء البلديات السابقين. والهدف من الجمعية إعطاؤهم فضاء للنشاط من جديد للاستفادة



سيدي السعيد يدعو إلى ربح رهان معركة دعم الإنتاج الوطني دعا الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين ،عبد المجيد سيدي السعيد، أمس، أن المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة برفع التحدي والنهوض بها إلى مصاف الدول المتطورة



غول يستعبد التوجه نحو حل البرلمان علق رئيس حزب تجمع أمل الجزائر "تاج" عمار غول، أمس، على الانسداد الحاصل في البرلمان ، مستبعدا التوجه لحل البرلمان، داعيا للتحلي بلغة الحوار و



بوحجة يرد على أويحيى اتهم رئيس المجلس الشعبي الوطني ،السعيد بوحجة، أمس، الوزير الأول والأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى ، بتدبير عملية شغور سياسي في الجزائر،