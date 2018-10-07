علي العسكري: الأفافاس مع تكريس الـ5 أكتوبر يوما للحريات
رافع حزب جبهة القوى الاشتراكية ، أمس، من مدينة بوغني (الواقعة على بعد 38 جنوب غرب تيزي وزو) من أجل تكريس يوم الخامس أكتوبر ك "يوم للحريات". واعتبر عضو الهيئة الرئاسية للحزب، علي العسكري، أحداث أكتوبر 1988 أنها لم تكن "تلقائية" ولا "مناورة" سياسية، داعيا في لقاء خصص للاحتفال بتأسيس حزب جبهة القوى الاشتراكية - إلى تكريس الـ 5 أكتوبر1988 ك"يوم للحريات"، و "لم تكن ثورة عفوية ولا مناورة بل تعبير عن تذمر الجزائريين الذين عانوا من البطالة والتعنت الذي عاشوا فيه وكذلك تراكم للصراعات التي سبقت هذه الأحداث" كما قال العسكري . و اعتبر المتحدث أن تأسيس حزب جبهة القوى الاشتراكية بالموازاة مع هذه الأحداث يعد "تقاربا بين المثل العليا" التي قادت كلا الحدثين، وفي مقاربة بين إنشاء جبهة القوى الاشتراكية وأحداث أكتوبر 1988 تحدت لعسكري عن "توافق في الأفكار" كالاستناد إلى المثل العليا للديمقراطية والعدالة الاجتماعية واحترام الحريات وإرساء دولة القانون في الجزائر".
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