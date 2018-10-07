الطلابي الحر يتهم الوزارة بالمحاباة في مسابقة الدكتوراه





دعا الإتحاد العام الطلابي الحر، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى إلغاء الملحق الوصفي الذي يعتمد على تصنيف الطلبة على أساس الترتيب ( أ، ب، ج، د) وهو ما يجعل أصحاب معدلات دنيا تشارك في المسابقة ويقصي أصحاب المعدلات العالية، مشيرا إلى أنه يتسبب في حرمان آلاف الطلبة من المشاركة في مسابقة الدكتوراة . ووصف بيان للإتحاد الطلابي الحر، الملحق بالظالم وغير العادل، مصرا على أنه يحرم العديد من الطاقات العلمية في المشاركة بالمسابقة، و يغلق الباب أمامهم بشكل نهائي في إكمال الدراسات العليا.وأدان البيان طرق الكشف عن قوائم المقبولين في الماستر، بالتأكيد أنه بعد انتظار دام أكثر من 3 أشهر إصطدم الطلبة بصعوبة الولوج للموقع للاطلاع على النتائج، منتقدا اعتماد الوزارة لنظام الرقمنة و مركزية القرار، واصفا إياه بالإجراءات البيروقراطية التي تهدف إلى إتباع أسلوب المحاباة في قبول الملفات لأصحاب الجاه و النفوذ بشكل مركزي دون أي رقابة قانونية. كما ندد البيان بتصريحات الوزير الأخيرة، الطاهر حجار، فيما يخص التوجه إلى إلغاء تخصصات بالعديد من الجامعات و على رأسها العلوم السياسية، رافضا قرار حجار .

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