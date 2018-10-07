حجار يمثل الجزائر في منتدى العلوم والتكنولوجيا "بكيوتو





سيمثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، طاهر حجار، الجزائر في الطبعة الـ 15 للاجتماع السنوي لمنتدى العلوم و التكنولوجيا المقرر من 7 إلى 9 أكتوبر بمدينة كيوتو اليابانية. وأكد بيان للوزارة أنه سيحضر هذا المنتدى 1.400 مشارك يمثلون 80 بلدا ما بين وزراء و زعماء عالميين وشخصيات علمية و جامعية، يضيف المصدر ذاته.وأكدت الوزارة أن المنتدى سيتناول موضوع "التقدم المعتبر" للعلوم والتكنولوجيا الذي سمح بتحقيق نمو اقتصادي "هام" و تحسين المستوى المعيشي، مشيرة إلى أن هذا التقدم انجر عنه عددا من المشاكل في المجتمعات منها تلك المتعلقة بالاحتباس الحراري و حماية السرية في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. وخلال هذا الاجتماع السنوي لمنتدى العلوم و التكنولوجيا في المجتمع، سيحاول المحاضرون إيجاد حلول مناسبة لمختلف مشاكل العلوم و التكنولوجيا التي تواجهها اليوم الانسانية. كما سيسعى المشاركون إلى وضع أرضية تسمح باستحداث شبكات تعاون من بين الزعماء العالميين و الجامعيين وكبار الصناعة و الحكومات من أجل بناء عالم أفضل مع، حسبما أكدته الوزارة في بيانها. وسيخصص المنتدى ثمانية جلسات علنية لعدة مواضيع من بينها التنقيح الجيني لرفع الانتاجية في قطاع الفلاحة بشكل مستديم و التغير المناخي واستعمال الفضاء والمحيط و الأمن الالكتروني و الإبداع الصناعي و النظام البيئي و كذا الطاقات المتجددة.سيعرض الوزير خلال هذا المنتدى التجربة الجزائرية سيشارك في مختلف الجلسات العامة المبرمجة.

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