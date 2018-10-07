إنشاء جمعية وطنية للمنتخبين السابقين بالمجلس الشعبي الوطني
تم ،أمس، إنشاء جمعية وطنية للمنتخبين السابقين بالمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والمجالس الولائية، ورؤساء البلديات السابقين. والهدف من الجمعية إعطاؤهم فضاء للنشاط من جديد للاستفادة من خبراتهم ، حيث شمل الحضور وزر التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق رشيد حروابية، إضافة إلى وزير النقل الأسبق عمار تو والوزير نور الدين بولنوار ،محمد الصغير قارة، إبراهيم بولحية، جفال عزيوز ،محمد بورايووعبد المالك قرين. وقال وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة، أن هذا اللقاء تاريخي للم شمل المنتخبين السابقين في كل المناصب، وقال في كلمة له إنه وبهذه المناسبة وجب أن نستذكر كل المناضلين من أفراد الجيش الوطني الشعبي الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن. وأشاد النواب المجتمعون برئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ،كرجل للمصالحة الوطنية خاصة بعد أن نوهت دول العام بمجهوداته في إحلال السلم والأمن الوطنين كما طالبوا من رئيس الدولة، الإستمرار في قيادة البلاد.
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