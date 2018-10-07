سيدي السعيد يدعو إلى ربح رهان معركة دعم الإنتاج الوطني





دعا الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين ،عبد المجيد سيدي السعيد، أمس، أن المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة برفع التحدي والنهوض بها إلى مصاف الدول المتطورة . وأوضح عبد المجيد سيدي السعيد ،أمس، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه أحمد قطيش مدير العلاقات العامة والاتصال بالاتحاد العام العمال الجزائريين خلال الطبعة الرابعة لجامعة منتدى رؤساء المؤسسات بالوادي أنه بات من الواجب ضرورة حماية الاقتصاد الوطني ، مؤكدا أن الاتحاد العام العمال الجزائريين يشاطر كل التوجهات والرؤى التي يقوم بها منتدى رؤساء المؤسسات من خلال البرامج والخطط المستقبلية منها التي يقوم بها خدمة الوطن والاقتصاد بترقيته وتطويره لضمان نسب مئوية قوية تساهم في الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني إلى مصاف الدول المتطورة . وأفاد سيدي السعيد أن الضوابط والمواقف والقرارات التي جاء بها منتدى رؤساء المؤسسات بجامعته الصيفية والتي يسعى إلى تقويتها كلها تأتي في إطار خدمة الاقتصاد الوطني وتطويره اكثر ، قائلا:"مشاركتنا رفقة منتدى المؤسسات تأكيد انسجامنا معه وتدعيمنا له في كافة القرارات التي يتخذها في سبيل النهوض بالاقتصاد الوطني وتطويره "، مشيرا أنه بات على الاتحاد العام العمال الجزائريين الوقوف إلى جانب منتدى رؤساء المؤسسات وندعمه ونقف إلى جانبه من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ومعالجته بالوسائل التي نراها مناسبة في جو بطبعه الحوار والتشاور في ظل وجود سلسلة من الضوابط التي تعود على المواطنين بالفائدة" . ودعا سيدي السعيد "المؤسسات الاقتصادية الخاصة والعمومية إلى ربح رهان معركة دعم الإنتاج الوطني لحماية اقتصاد الجزائر وتعزيز الإنتاج الوطني الذي يعتبر الركيزة الأساسية للمضي في تطوير اقتصادنا"، معتبرا أن "إرادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين تكمن في دعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار المنتج بأيادي جزائرية تعمل على ربح الرهان لكن تبقى بحاجة إلى آليات جديدة تسمح لها في بعض الأحيان للذهاب بالبلاد نحو آفاق بعيدة المدى". و ذكر الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين المشاركين في الجامعة الصيفية لـ "الافسيو" بخطاب رئيس الجمهورية في الـ 24 فيفري المنصرم الذي دعا فيه العمال إلى مواجهة الظرف الاقتصادي الناتج عن تراجع الميزانية العمومية بالتضامن الوطني والاتحاد لتعزيز الاقتصاد الوطني ورفع طاقاتنا الإنتاجية في مختلف القطاعات سواء السياحية والصناعية والفلاحية ".

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