غول يستعبد التوجه نحو حل البرلمان





علق رئيس حزب تجمع أمل الجزائر "تاج" عمار غول، أمس، على الانسداد الحاصل في البرلمان ، مستبعدا التوجه لحل البرلمان، داعيا للتحلي بلغة الحوار و الابتعاد عن التأزيم. وأكد غول خلال افتتاح الندوة السياسية التي أطرها كل من الأساتذة محمد لعقاب وعبد الكريم تفرقينيتي والعقيد المتقاعد العربي الشريف ، على التحلي بلغة الحوار لإيجاد حل نهائي يقضي باستمرار نشاط البرلمان مستعبدا في نفس السياق لجوء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى حل البرلمان . وتطرق غول إلى تحديات الجزائر الأمنية والسياسية والإعلامية ، مؤكدا أنها لا يجب أن تقتصر على الفضاء الحزبي أو المجتمع المدني ، بل أن تقوده النخبة والمثقفين لتكون القاطرة التي تقود الجميع للجبهة الشعبية لصناع النماء للوطن وصناعة الجدار المنيع للمخاطر التي تحدق بالوطن وأيضا لتكون الجبهة ذات مصداقية وحتى لاتعمل كباقي الفضاءات السياسية والمجتمع المدني التي تعمل فقط في المناسبات بل تعمل بشكل دوري . وأضاف رئيس الحزب :" ..الجبهة الشعبية رسالة واضحة من الرئيس وفهمها البعض أنها حزبية لكن المقصود هو الشعب لأن استهداف الجزائر يبدأ من الشعب من خلال إخراج النعرات القديمة ". وقال غول:" ..حزب جبهة التحرير الوطني راسلنا وجاء ردنا أن الجبهة يجب أن تخرج إلى الشعب بانخراط كل الأحزاب دون حصرها على الموالاة أو المعارضة أو جهة معينة وفي كل دول العالم الكفاءة هي التي تقود العامة ، ومن غير التفرد بالمبادرة نصل إلى الشعب الذي " يفرح كي يلقانا متفاهمين ومتحدين".

خ.قدوار

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