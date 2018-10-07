بوحجة يرد على أويحيى
اتهم رئيس المجلس الشعبي الوطني ،السعيد بوحجة، أمس، الوزير الأول والأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى ، بتدبير عملية شغور سياسي في الجزائر، معتبرا ما صدر عنه يتناغم مع تصريحات السفير الفرنسي برنارد باجولي الذي رافع برحيل جيل الثورة عن الحكم. وأوضح بوحجة في تصريح لصحيفة وطنية بالقول:" ..عندما تعطي التعليمات للنواب يجعل المشكلة قائمة بين بوحجة رئيس المجلس وأويحيى في حد ذاته"، مؤكدا أن أويحيى طرف في الصراع الحالي، وهو من أعطي الأوامر لنواب حزبه للمشاركة في عمل غير أخلاقي وغير قانوني ضده في إشارة إلى سحب الثقة منه. وأوضح بوحجة :"هذه التصريحات تهدف لإحداث فراغ وشغور وهي واضحة وتتناغم مع تصريحات باجولي".
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