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06/10/2018 17:04:00

إصابة خمسة أشخاص بجروح في حادث مرور بلرجام


 
 أصيب خمسة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة اثر حادث مرور وقع مساء اليوم السبت بالطريق الوطني رقم 19 في شطره الرابط بين بلديتي لرجام وتيسمسيلت حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية. ونجم الحادث الذي وقع بالقرب من منطقة "العسولات" ببلدية لرجام عن اصطدام بين شاحنة تابعة لوحدة المراقبة والتدخل عبر الطرقات وسيارة سياحية مما تسبب في إصابة خمسة أشخاص(تتراوح أعمارهم ما بين 31 و40 سنة) كانوا على متن الشاحنة بجروح متفاوتة الخطورة. وتم نقل المصابين إلى العيادة متعددة الخدمات بلرجام وفق نفس المصدر الذي أبرز بان حالات المصابين ليست بالخطيرة وانه مغادرو جميعا ذات العيادة. ومن جهتها فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا حول ملابسات هذا الحادث.

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