تفكيك شبكة مختصة في تهريب المركبات وضبط 24 مركبة بتلمسان





تمكن عناصر الشرطة بتلمسان من تفكيك شبكة تضم 6 أفراد مختصة في تهريب المركبات وضبط 24 مركبة، حسبما أفاد به اليوم السبت بيان لخلية الاتصال لأمن الولاية.

وذكر ذات المصدر، أن العملية قام بها عناصر فصيلة مكافحة التهريب وسرقة السيارات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية تلمسان، بعد توقيفهم منذ شهر مارس الماضي لعدد من المركبات كانت وثائقها مزورة. وتبيّن بعد التحقيق أن أصحاب هذه المركبات قد تعرضوا للغش خلال شرائهم لهذه المركبات لدى خمسة أشخاص بعضهم من ولاية تلمسان والبعض الأخر ينحدرون من الجزائر العاصمة ووهران ليتم تحديد هويتهم وتوقيفهم بعد تمديد الاختصاص وفق ذات البيان. وتم الكشف عن خيوط عملية التزوير بعد التحقيق مع الأشخاص الخمسة الموقوفين الذين صرحوا أن إحدى الموظفات بمقر ولاية تلمسان قامت بتزوير الملفات القاعدية لهذه المركبات وإدخال بيانات مزورة في قاعدة البيانات الخاصة بالبطاقية الوطنية للسيارات مقابل مبالغ مالية ليتم توقيفها هي أيضا. وتم تقديم الموقوفين الستة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان بتهمة التزوير واستعمال المزور في المحررات الإدارية والشهادات و تزوير أختام الدولة وإساءة استغلال الوظيفة حيث تم إيداعهم الحبس المؤقت كما أشير إليه.

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