أويحيى: الانتخابات الرئاسية ستجرى في أفريل 2019





أكد الامين العام للتجمع لوطني الديمقراطي, أحمد أويحيى, اليوم السبت بالجزائر, أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجرى في أجالها شهر أفريل 2019 وأن قرار اجراء تعديل حكومي هو من صلاحيات رئيس الجمهورية.

وأوضح أويحيى, في ندوة صحفية على هامش ندوة لمناضلات الحزب, أن الرئاسيات المقبلة "ستجرى في أفريل 2019 ", معتبرا أن الذين يربطون مسألة حل البرلمان بإجراء انتخابات تشريعية مسبقة وتأجيل الرئاسيات هو مجرد "أوهام سياسية". أضاف في نفس السياق أن اجراء أي تعديل حكومي "هو أولا من صلاحيات رئيس الجمهورية وأن الامر ليس بغريب", مضيفا أن أويحيى كوزير أول "يقلق البعض". أما فيما يتعلق بالتغييرات التي أجراها رئيس الجمهورية في الجيش الوطني الشعبي أعتبر أن الامر "عادي في حياة أي هيكل من هياكل الدولة" وأن الجيش دائم الاستعداد لأداء مهمته و"هذا هو المهم".

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