إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار





سّلم إرهابي نفسه، يوم أمس 05 أكتوبر 2018، للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة. يتعلق الأمر بالمسمى "ورتي ميمون"، المكنى "ميمون"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012. الإرهابي كان بحوزته بندقية آلية من نوع كلاشنيكوف ومخزن ذخيرة مملوء.

وفي إطار مكافحة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بتمنراست، سبعة (07) منقبين عن الذهب بحوزتهم ستة (06) أجهزة كشف عن المعادن، مطرقتي (02) ضغط، مولدين (02) كهربائيين ومركبة (01) رباعية الدفع وأغراض أخرى، فيما ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من ورقلة والأغواط، ستتة (06) مهربين، وحجزت (5566) وحدة من مختلف المشروبات و(324) كيلوغرام من مادة التبغ كانت موجهة للتهريب.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، بكل من تمنراست وتلمسان وبشار، (69) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة.

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