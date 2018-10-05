الجزائر تتسلم غواصة "الثقب الأسود"





تسلمت الجزائر غواصة ستكون ضمن أسطول القوات البحرية، حيث رافقتها سفن القاطرات والسفينة القاطرة للإنقاذ.

وحسب ما ذكرته وكالة “سبوتنيك الروسية للأنباء”، أن الغواصة الجديدة التي تعززت بها الجزائر، تم بناؤها العام 2015، ويبلغ طولها73.8 متر وعرضها 9.9 وحددت سرعتها بـــ 20 عقدة، ومدى إبحارها تحت الماء 400 ميل، وهي الغواصة القادرة على السير 45 يوما، ويبلغ طاقمها المسير 52 فردا، تحمل هذه الغواصة الجديد ، طوربيد ألغام وأسلحة الصواريخ ومنظومة الدفاع الجوي “إيغلا”، وأطلق عليها إسم “الثقب الأسود” بحكم أنها مخفية. وهي الغواصة التي تتسلمها الجزائر، بموجب عقد وقع في العام 2014 ، والغواصة الثالثة التي أرسلت الى القوات البحرية الجزائرية.

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