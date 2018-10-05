أمن تيسمسيلت يحجز كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية





تمكنت قوات الشرطة بأمن دائرة خميستي بتيسمسيلت في الآونة الأخيرة من توقيف ستة أشخاص تتراوح أعمارهم بين (26 و34 سنة) متورطين في تكوين جمعية أشرار مختصة في ترويج المخدرات (الكيف المعالج ) والمؤثرات العقلية في الوسط الحضري.

العملية النوعية، جاءت بناء على معلومات مؤكدة واردة إلى مصالح الشرطة، مفادها وجود أشخاص يقومون بترويج المخدرات في الوسط الحضري، ليتم بناء عليها من وضع خطة أمنية محكمة مكنت عناصر الشرطة بعد تكثيف عمليات البحث والتحري من تحديد هوية الأشخاص المتورطين في عملية الترويج، وتوقيفهم، وبعد الحصول على الإذن بالتفتيش لغرض تفتيش مساكن المشتبه فيهم، فقد مكنت العملية من حجز 485,2 غ من المخدرات (كيف معالج)، إضافة إلى 48 قرص دواء من نوع (دورمازين) 100 ملغ – تسمى في وسط المدمنيين الأرغاتيل- و 05 قنينات دواء من نوع (هالدون) سعة 20 مل – تعرف في وسط المدمنيين بالقلة- و 10 أقراص من نوع بريقابالين 300 ملغ ، 49 كبسولة دواء و سلاح أبيض من الصنف السادس (سيف)، و خنجرين، و سيارة كانت تستعمل كانت تستعمل في نقل المؤثرات العقلية.

للإشارة تم إنجاز ملف قضائي ضد عناصر المجموعة، وتقديمهم أمام الجهة القضائية لدى محمكة تيسمسيلت صدر في حقهم الايداع أمر بالايداع بالمؤسسة العقابية تيسمسيلت.

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