تنصيب الولاة الجدد تبعا للحركة الجزئية لرئيس الجمهورية
أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالجزائر نور الدين بدوي, أمس بالجزائر العاصمة, على تنصيب الولاة والولاة المنتدبين الجدد, تبعا للحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مؤخرا في هذا السلك، وقد شملت هذه الحركة التي جاءت وفقا لأحكام المادة 92 من الدستور 18 واليا و7 ولاة منتدبين. وحضر مراسم التنصيب المدير العام للأمن الوطني العقيد مصطفى لهبيري وقائد الدرك الوطني العميد غالي بلقصير وإطارات الوزارة.
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