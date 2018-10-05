

تنصيب الولاة الجدد تبعا للحركة الجزئية لرئيس الجمهورية أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالجزائر نور الدين بدوي, أمس بالجزائر العاصمة, على تنصيب الولاة والولاة المنتدبين الجدد, تبعا للحركة الجزئية التي أجراها



تدمير ثلاثة مخابئ للإرهابيين بباتنة كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، ثلاثة مخابئ للإرهابيين تحوي كمية من المواد الغذائية، وذلك إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة بني فضالة بولاية باتنة . و



مفتشية العمل أكثر من 41 ألف عامل يشتغلون دون تأمين قال اليوم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي اجابة عن احد اعضاء مجلس الامة ، بانه تم تسجيل عبر مفتشية العمل ما يقارب 41745



الارهابي الخطير المسمى "مبروك أكادي المدعو"طهاني/حمادي" يسلم نفسه للسلطات العسكرية سّلم إرهابي نفسه، اليوم 03 أكتوبر 2018، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة. يتعلق الأمر بالمسمى "مبروك أكادي"، المدعو"طهاني/حمادي"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012.



بن مسعود يبرز بنيروبي جهود الجزائر في تنمية الهياكل القاعدية أبرز وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود بنيروبي بكينيا الجهود الكبيرة التي بذلتها الجزائر من اجل ترقية الهياكل القاعدية والبنى التحتية لما لها



حجار يلتقي مع النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، طاهر حجار، اليوم بالجزائر العاصمة، أن اللقاء الذي تجمعه بالنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين يهدف إلى الاطلاع على انشغالاتها وكيفية



حجز كمية كبيرة من المخدرات الصلبة و مؤثرات عقلية " إكستازي " بقسنطينة تجسيدا للخطط العملياتية المسطرة من قبل مصالح أمن ولاية قسنطينة في مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، خاصة المتعلقة بالشبكات الإجرامية الناشطة في مجال ترويج



منظمة الصحة العالمية تبدي مخاوف من عودة تفشي الكوليرا في اليمن أعربت منظمة الصحة العالمية عن تخوفها من عودة تفشي مرض الكوليرا في اليمن. وأكدت المنظمة أنها قامت بالاشتراك مع منظمة اليونيسيف بحملة تطعيم فموي في