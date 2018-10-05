تدمير ثلاثة مخابئ للإرهابيين بباتنة





كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، ثلاثة مخابئ للإرهابيين تحوي كمية من المواد الغذائية، وذلك إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة بني فضالة بولاية باتنة .

و في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، ضبطت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي في عمليات متفرقة بتمنراست، الوادي و بسكرة (03) مهربين و حجزت (04) سيارات رباعية الدفع، (18400) قرص مهلوس، شاحنة (01) لحفر الآبار، (06) أجهزة للكشف عن المعادن، (10) مولدات كهربائية، (07) مطارق ضاغطة، هاتفين (02)للاتصال عبر الأقمار الصناعية، (2330) لتر من الوقود،(732) وحدة من مختلف المشروبات و معدات للتنقيب عن الذهب.

في نفس السياق، ضبط عناصر الدرك الوطني بعين قزام (28) مهربا و حجزوا (28) جرار بمقطورة و كمية ضخمة من الوقود تقدر بـ(332000) لتر، كما أحبط حراس الحدود محاولات تهريب (8537) لتر من الوقود بكل من سوق أهراس، الطارف و تبسة فيما حجزت مفارز للجيش الوطني الشعبي وحراس الحدود بكل من تلمسان الجزائر، الجلفة والشلف أكثر من (261) كيلوغرام من الكيف المعالج و(2321) قرص مهلوس، وفي سياق أخر، تم توقيف (09) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من الأغواط، النعامة وبشار.

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