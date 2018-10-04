مفتشية العمل أكثر من 41 ألف عامل يشتغلون دون تأمين

قال اليوم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي اجابة عن احد اعضاء مجلس الامة ، بانه تم تسجيل عبر مفتشية العمل ما يقارب 41745 ألف عامل لم يستفيدوا من التغطية الخاصة في الحماية الفردية والجماعية.

وفي ذات السياق تم تسجيل 5379 مخالفة، مشيرا أن مراقبة 2500 مؤسسة وتشغل 173 الف عامل منها 1300 مؤسسة خاصة حرر على إثرها 1752 مخالفة و 95 مرض مهني.