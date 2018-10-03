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03/10/2018 20:13:00

الارهابي الخطير المسمى "مبروك أكادي المدعو"طهاني/حمادي" يسلم نفسه للسلطات العسكرية


 سّلم إرهابي نفسه، اليوم 03 أكتوبر 2018، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة. يتعلق الأمر بالمسمى "مبروك أكادي"، المدعو"طهاني/حمادي"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012. الإرهابي كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزن ذخيرة مملوء.

تأتي هذه العملية لتعزز ديناميكية النتائج الإيجابية التي تحققها قوات الجيش الوطني الشعبي، ولتؤكد مدى اليقظة والاستعداد الدائمين، عبر كافة ربوع الوطن، لدحض كل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد.

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