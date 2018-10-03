الارهابي الخطير المسمى "مبروك أكادي المدعو"طهاني/حمادي" يسلم نفسه للسلطات العسكرية
سّلم إرهابي نفسه، اليوم 03 أكتوبر 2018، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة. يتعلق الأمر بالمسمى "مبروك أكادي"، المدعو"طهاني/حمادي"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012. الإرهابي كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزن ذخيرة مملوء.
تأتي هذه العملية لتعزز ديناميكية النتائج الإيجابية التي تحققها قوات الجيش الوطني الشعبي، ولتؤكد مدى اليقظة والاستعداد الدائمين، عبر كافة ربوع الوطن، لدحض كل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد.
عدد القراءات 60 مرة | قراءات اليوم 60 مرة
طالع أيضا الوطني
جديد الأخبار
- عريبي يطالب بأنصاف متقاعدي الجيش الوطني الشعبي
- عريبي يقترح إعفاء آلاف الشباب من "الخدمة الوطنية"
- التنازل عن أسهم "مجمع الخبر" لفائدة "ناس برود": هيئة الدفاع تعلن انسحابها الجماعي من القضية
- دعوة لتحويل منزل اجتماع مجموعة 22 لمتحف وطني
- عبد الحكيم بطاش، رئيس بلدية الجزائر الوسطى اقلاني التوجه
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك