بن مسعود يبرز بنيروبي جهود الجزائر في تنمية الهياكل القاعدية





أبرز وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود بنيروبي بكينيا الجهود الكبيرة التي بذلتها الجزائر من اجل ترقية الهياكل القاعدية والبنى التحتية لما لها من دور فعال في التنمية الاقتصادية، كما أوضح اليوم بيان من الوزارة .

وذكر الوزير في كلمة القاها في ختام أشغال الدورة الرفيعة المستوى الاولى للجنة الفرعية لمجلس وزراء افريقيا في السياحة التابعة للجنة التقنية المتخصصة بالنقل والبنى التحتية العابرة للقارات والاقاليم ،الطاقة والسياحة أنه تم من خلال هذه السياسة المنتهجة "انجاز عدة بنى تحتية من بينها الطريق السيار غرب شرق والطريق العابر للصحراء والمطارات والموانئ والسكك الحديدية وشبكة واسعة وجد متطورة من الالياف البصرية التي كان لها دور فعال في تنمية الاقتصاد".

كما ساهمت هذه الجهود يضيف الوزير الى "جعل قطاع السياحة ينمو وفق أسس مثالية مما يجعل الجزائر تحظى باهتمام القارة الافريقية وتصنف كمثال يقتدى به دوما ومرجعا حول كافة قضايا افريقيا والمجتمع الدولي". وأشار بن مسعود بالمناسبة الى "الدور الريادي للجزائر بقيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في تعزيز وحدة الاتحاد الافريقي والعمل معه في سبيل الرقي بالقارة السمراء حيث يعتبر الاب المؤسس بمبادرة الشراكة الجديدة لتنمية افريقيا "نيباد". كما أكد في ختام في كلمته حرص الرئيس بوتفليقة دوما على " تعزيز هذه العلاقة وتثمين مساعي الاتحاد الافريقي لارساء قاعدة متينة للدول الأعضاء".

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