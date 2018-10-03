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03/10/2018 14:38:00

حجز كمية كبيرة من المخدرات الصلبة و مؤثرات عقلية " إكستازي " بقسنطينة


       تجسيدا للخطط العملياتية المسطرة من قبل مصالح أمن ولاية قسنطينة في مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، خاصة المتعلقة بالشبكات الإجرامية الناشطة في مجال ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية ، تمكنت الفرق العملياتية للشرطة القضائية (الفرق المتنقلة للشرطة القضائية بالما و المدينة الجديدة علي منجلي و كذا فرقة البحث و التدخل) في 03 عمليات متفرقة من حجز كمية كبيرة من المخدرات الصلبة و مؤثرات عقلية " إكستازي " تم خلالها توقيف 06 اشخاص تتراوح اعمارهم بين 21 و 33 سنة لتورطهم في حيازة و تخزين المخدرات و المؤثرات العقلية من أجل البيع وحيازة اسلحة بيضاء محظورة دون مبرر شرعي.

القضية الأولى : عالجتها الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالما و التي مكنت من توقيف شخصين على متن مركبة من نوع شيفروليه و حجز كمية معتبرة المخدرات الصلبة و " إكستازي " "دومينو" كانت مخباة بإحكام داخل لوحة القيادة و التي تقدر بـ: 790 قرص .

القضية الثانية : عالجتها فرقة البحث و التدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية حيث تمكنت من إحباط صفقة بيع كمية معتبرة من المخدرات الصلبة " إكستازي " " دومينو " و توقيف 03 أشخاص باحترافية عالية، منهم شخصين على مستوى أحد الأحياء الشعبية و شخص اخر شريك لهما هاذه العملية مكنت من حجز كمية تقدربـ : 234 قرص  .

القضية الثالثة : عالجتها الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالمدينة الجديدة علي منجلي و التي مكنت من حجز كمية معتبرة المخدرات الصلبة " إكستازي " " من نوع سيبرمان " مع توقيف شخص باحترافية عالية وحجز مايقارب 268 قرص و نصف قرص من نوع " سوبرمان" و مبلغ مالي معتبر.  

        العمليات النوعية المتفرقة التي قادتها الفرقة العملياتية للشرطة، الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالما وكذا فرقة البحث و التدخل و المدينة الجديدة، مكنت من حجز كمية كبيرة تقدر بـ : 1292 قرص و نصف قرص من نوع "اكستازي" دومينو وكذا سيبرمان بالإضافة إلى مبلغ مالي معتبر يقدر بـ : 284000 دج.

        بعد الانتهاء من إنجاز ملفا إجراءات جزائية منفصلة في حق المشتبه فيهم تم تقديمه أمام النيابة المحلية.

 

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حجز كمية كبيرة من المخدرات الصلبة و مؤثرات عقلية " إكستازي " بقسنطينة

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