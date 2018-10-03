مدلسي يشارك بباريس في الاحتفال بالذكرى الـ60 للدستور الفرنسي
يشارك رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي, غدا الخميس بباريس, في الاحتفال بالذكرى الستين للدستور الفرنسي الذي ينظمه المجلس الدستوري الفرنسي, حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بيان للمجلس. ويحضر هذا الاحتفال --حسب ذات المصدر-- الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي سيلقي كلمة بالمناسبة.
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