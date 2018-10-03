

منظمة الصحة العالمية تبدي مخاوف من عودة تفشي الكوليرا في اليمن أعربت منظمة الصحة العالمية عن تخوفها من عودة تفشي مرض الكوليرا في اليمن. وأكدت المنظمة أنها قامت بالاشتراك مع منظمة اليونيسيف بحملة تطعيم فموي في



بوتفليقة: "زيارة ميركل الأخيرة بعثت ديناميكية جديدة للتشاور وشراكة اقتصادية واسعة" أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن زيارتها الأخيرة للجزائر سمحت بوضع لبنات جديدة لشراكة اقتصادية واسعة و بعث ديناميكية جديدة



بوتفليقة: "زيارة ميركل الأخيرة بعثت ديناميكية جديدة للتشاور وشراكة اقتصادية واسعة" أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن زيارتها الأخيرة للجزائر سمحت بوضع لبنات جديدة لشراكة اقتصادية واسعة و بعث ديناميكية جديدة



مدلسي يشارك بباريس في الاحتفال بالذكرى الـ60 للدستور الفرنسي يشارك رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي, غدا الخميس بباريس, في الاحتفال بالذكرى الستين للدستور الفرنسي الذي ينظمه المجلس الدستوري الفرنسي, حسبما أفاد به اليوم الأربعاء



الفنانة سعاد دويبي تقيم معرضا متنقلا بالعاصمة جاب معرض متنقل يتضمن أعمال الفنانة التشكيلية سعاد دويبي، أول أمس، شوارع الجزائر العاصمة وهذا في أداء فني تمت مشاركته مع الجمهور. و قامت سبعة نساء



صدور كتاب جديد حول المسرحي الراحل عبد القادر علولة صدر كتاب جديد حول المسرحي الجزائري الراحل عبد القادر علولة (1939-1994) ضمن سلسلة نشريات مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية بوهران (كراسك)، دار "مسرح عبد



واشنطن تبدأ تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 38 مليار دولار أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أن مذكرة تفاهم بتقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 38 مليار دولار على مدى 10 سنوات قادمة، قد دخلت حيز التنفيذ امس



الشلف: أولياء التلامبذ يرفضون إلتحاق أبنائهم بمقاعد الدارسة بمنطقة الحباير خرج أولياء التلاميذ عن صمتهم بمنطقة الحباير التابعة الى بلدية الشطية بالجهة الشمالية من ولاية الشلف ،و ذلك بسبب ظروف تمدرس أبنائهم في أقسام اكل



الترخيص لإستيراد لحوم البقر مجددا بداية من 15 أكتوبر ترخص وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري مجددا للفلاحين الراغبين في استيراد لحوم الأبقار والتجار المستوردين بداية من منتصف أكتوبر الجاري للعودة إلى استيراد الأبقار