وزارة التربية تفتح التسجيلات للإمتحانات المدرسية الوطنية
أعلنت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت عن فتح التسجيلات لمترشحي الإمتحانات المدرسية الوطنية 2019/2018 في الفترة بين 15 أكتوبر و15 نوفمبر 2018 بالنسبة. وحسب تدوينة للوزيرة بن غبريت فإن:
-إمتحان شهادة البكالوريا على http://bac.onec.dz
-إمتحان شهادة التعليم المتوسط على http://bem.onec.dz
-إمتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي على http://cinq.onec.dz
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