لهبيري في زيارة فجائية إلى مقر مجموعة الاحتياط والتدخل للأمن الوطني بالقبة
قام المدير العام للأمن الوطني العقيد مصطفى لهبيري, أمس الاثنين, بزيارة فجائية إلى مقر مجموعة الاحتياط والتدخل للأمن الوطني بالقبة (الجزائر العاصمة), حسب ما أفاد به أمس , بيان للمديرية العامة للأمن الوطني. وأوضح ذات المصدر, أن لهبيري قام خلال زيارته التي تندرج في إطار "الرؤية الجديدة للمديرية في مجال التواصل مع الأفراد", بتفقد "المرافق العملياتية والإدارية للمجموعة واطلع عن قرب على آليات وظروف العمل". وبذات المناسبة, "تبادل المدير العام للأمن الوطني أطراف الحديث مع إطارات وأفراد المجموعة حول ظروف العمل في المجالين المهني والاجتماعي", حيث "استحسنوا كثيرا هذه المقاربة الجديدة لقيادة الأمن الوطني في ميدان التسيير الحديث". وفي هذا الإطار, أسدى السيد لهبيري تعليمات لقادة المجموعة بضرورة "السهر على ضمان الظروف المهنية الملائمة ومرافقة وتوحيد أفراد المجموعة, في إطار تأدية المهام, في ظل الانضباط في الصفوف وتنفيذ المهام الدستورية المنوطة بهم بكل احترافية ومهنية, بما يضمن خدمة راقية للوطن والمواطن".
عدد القراءات 20 مرة | قراءات اليوم 20 مرة
- عريبي يطالب بأنصاف متقاعدي الجيش الوطني الشعبي
- عريبي يقترح إعفاء آلاف الشباب من "الخدمة الوطنية"
- التنازل عن أسهم "مجمع الخبر" لفائدة "ناس برود": هيئة الدفاع تعلن انسحابها الجماعي من القضية
- دعوة لتحويل منزل اجتماع مجموعة 22 لمتحف وطني
- عبد الحكيم بطاش، رئيس بلدية الجزائر الوسطى اقلاني التوجه
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك