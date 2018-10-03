لهبيري في زيارة فجائية إلى مقر مجموعة الاحتياط والتدخل للأمن الوطني بالقبة



واشنطن تبدأ تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 38 مليار دولار أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أن مذكرة تفاهم بتقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 38 مليار دولار على مدى 10 سنوات قادمة، قد دخلت حيز التنفيذ امس



الشلف: أولياء التلامبذ يرفضون إلتحاق أبنائهم بمقاعد الدارسة بمنطقة الحباير خرج أولياء التلاميذ عن صمتهم بمنطقة الحباير التابعة الى بلدية الشطية بالجهة الشمالية من ولاية الشلف ،و ذلك بسبب ظروف تمدرس أبنائهم في أقسام اكل



الترخيص لإستيراد لحوم البقر مجددا بداية من 15 أكتوبر ترخص وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري مجددا للفلاحين الراغبين في استيراد لحوم الأبقار والتجار المستوردين بداية من منتصف أكتوبر الجاري للعودة إلى استيراد الأبقار



النفط قرب أعلى مستوياته في أربع سنوات قبل العقوبات الأمريكية على إيران اتسمت أسواق النفط بالقوة مجددا امس ليظل خام برنت فوق 85 دولارا وقرب أعلى مستوياته في أربع سنوات الذي بلغه في الجلسة السابقة مع تأهب



وزارة التربية تفتح التسجيلات للإمتحانات المدرسية الوطنية أعلنت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت عن فتح التسجيلات لمترشحي الإمتحانات المدرسية الوطنية 2019/2018 في الفترة بين 15 أكتوبر و15 نوفمبر 2018 بالنسبة. وحسب



إحباط محاولة تهريب أزيد من 4 أطنان من المواد الغذائية بكل من برج باجي مختار وعين قزام ضبطت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بتمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار، يوم 02 أكتوبر 2018، شاحنة و(04) مركبات رباعية الدفع و(18800) لتر من الوقود



علي حداد : “الجزائر تملك 20 بالمائة من الإحتياط العالمي للأتربة النادرة” قال علي حداد في مقال نشر في صحيفة ” Les Echos” الاقتصادية الفرنسية، إن “الجزائر تحتوي على 20٪ من احتياطي العالم من الأتربة النادرة “. وفي



هيئة مراقبة الانتخابات تسطر برنامج "انتشار" يمس كل جهات الوطن أفادت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بأنه تم تسطير "برنامج انتشار" من طرف أعضاء اللجنة الدائمة للهيئة يمس كل جهات الوطن لمراقبة عمليات مراجعة الإدارة



بولنوار : المنتوجات الاستهلاكية عرفت ارتفاعا في الأسعار خلال الفترة الأخيرة · قرار الحكومة بمنع الاستيراد أدى إلى غلاء الأسعار أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار و الحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار، امس بالجزائر أن معظم المنتوجات الاستهلاكية