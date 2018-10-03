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03/10/2018 10:47:00

حزب بن حمو يطالب بحل البرلمان


طالب رئيس حزب الكرامة، محمد بن حمو ، لحل البرلمان  والذهاب إلى إنتخابات تشريعية تزامنا مع الإنتخابات الرئاسية. وأرجع بيان صادر عن حزب الكرامة الذي يملك 3 نواب في الغرفة السفلى مطلبه الموجه لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، لما تشهده الساحة السياسية من تجاذبات خاصة في أكبر مؤسسة تشريعية. تجدر الإشارة أن نوابا من أحزاب المولاة وقعوا عريضة طالبوا فيها رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، بتقديم استقالته.

 

 

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