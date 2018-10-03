مجلس الأمة : جلسة علنية غدا الخميس مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية
يعقد مجلـس الأمـّـة يوم غد الخميس 04 أكتوبر 2018، على الساعة العاشرة (10.00) صباحا، جلسة عامّة، تُخصّص لطرح أسئلة شفويّة من قبل أعضاء من مجلس الأمّة على عدد من أعضاء الحكومة، وستخصّ هذه الأسئلة القطاعات التّالية:
1. التّعليم العاليّ والبحث العلميّ،
2. الاتّصال،
3. العمل والتّشغيل والضّمان الاجتماعيّ،
4. البيئة والطّاقات المتجدّدة.
وعليـه، يُرجى اتّخاذ الإجراءات اللاّزمة لتغطية هذا الحدث.
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