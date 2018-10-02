

تونس تطيح بخلية لتمويل الارهابيين في سوريا اعلنت وزارة الداخلية التونسية, تفكيكها خلية مكونة من 5 اشخاص, متورطة في تمويل عناصر ارهابية تونسية ناشطة في سوريا. وأكدت الوزارة في بيان لها اوردته



هلاك ستيني في حادث مرور بميلة هلك شخص يبلغ من العمر 65 سنة في حادث مرور وقع مساء أمس الاثنين بمدينة ميلة حسب ما أفادت به اليوم الثلاثاء المديرية المحلية للحماية



حجز 21 كلغ من الكيف ببرج بو عريريج حجزمفارز الجيش بالقطاع العسكري ببرج بو عريريج 21 كلغ من الكيف المعالج ومبلغ مالي معتبر كان محملا على متن سيارة سياحية



وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود من (كينيا)يبرز دور السلم و الإستقرار في التطور الإقتصادي والسياحي، أبرز وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود ، بنيروبي (كينيا) دور السلم و الإستقرار في التطور الإقتصادي والسياحي، حسب ما أفاد به اليوم



ڤايد صالح يشرف على المرحلة الثانية من مناورات “عاصفة 2018” أشرف، اليوم الثلاثاء، الفريق أحمد ڤايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على تنفيذ المرحلة الثانية من التمرين البياني المركب بالذخيرة



كشف وتدمير ستة (06) مخابئ للإرهابيين ببومرداس إثر عملية بحث وتمشيط ببومرداس، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 01 أكتوبر 2018، ستة (06) مخابئ للإرهابيين، في حين ضبطت مفرزة أخرى بتمنراست ،



حجز كمية معتبرة من المخدرات و المؤثرات العقلية بقسنطينة تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالما في عملية نوعية من حجز كمية معتبرة من المخدرات و المؤثرات العقلية ( رتيج القنب الهندي ،كوكايين و ريفوتريل)



تيسمسيلت: عملية استعجالية لصيانة الخطوط الكهربائية المتضررة جراء التقلبات الجوية تم الانطلاق مؤخرا في تجسيد عملية استعجالية لصيانة الخطوط الكهربائية التي تضررت جراء تساقط الأمطار الغزيرة المصحوبة برياح قوية التي شهدتها ولاية تيسمسيلت خلال الأيام



وفد برلماني يشارك في اجتماعات الجمعية البرلمانية لمنظمة الامن والتعاون بأوروبا يشارك وفد برلماني مشترك فيما بين مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني في اجتماعات الدورة الخريفية للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا المقررة ما بين 03