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02/10/2018 15:38:00

ڤايد صالح يشرف على المرحلة الثانية من مناورات “عاصفة 2018”


أشرف، اليوم الثلاثاء، الفريق أحمد ڤايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على تنفيذ المرحلة الثانية من التمرين البياني المركب بالذخيرة الحية “عاصفة 2018”.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني، أنه بميدان الرمي للقطاع العملياتي شمال-شرق إن أمناس، تابع الفريق جميع محطات تنفيذ هذه المرحلة من التمرين، بموضوع “المجموعة الفرعية التكتيكية الثانية في الهجوم من الحركة”.

والذي شاركت فيه الوحدات العضوية التابعة للقطاع العملياتي شمال ـ شرق إن أمناس ووحدات جوية من طائرات ومروحيات تقدمتها طائرة الاستطلاع الجوي للقيادة العليا.

أين تم تسجيل احترافية عالية للإطارات الميدانية في مجال التحليل والتركيب وإيجاد الحلول الملائمة وفي الوقت المناسب للمسائل التكتيكية المتعلقة باستخدام الوسائل عالية الدقة، والتحكم الجيد للأفراد في هذه الوسائل والتجهيزات ومختلف منظومات الأسلحة.

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