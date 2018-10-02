كشف وتدمير ستة (06) مخابئ للإرهابيين ببومرداس
إثر عملية بحث وتمشيط ببومرداس، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 01 أكتوبر 2018، ستة (06) مخابئ للإرهابيين، في حين ضبطت مفرزة أخرى بتمنراست ، مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة.
وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، إثر عمليات متفرقة بكل من غليزان وبرج بوعريريج وبشار والوادي ، سبعة (07) تجار مخدرات ضبطت لديهم (55,6) كيلوغرام من الكيف المعالج و(1030) قرص مهلوس، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من سطيف وتبسة/ن.ع.5، شخصين (02) بحوزتهما بندقيتي (02) صيد و(03) مسدسات كهربائية.
من جهة أخرى وفي إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، أحبط حراس السواحل بكل من الشلف والقالة ووهران وعين تيموشنت ، محاولات هجرة غير شرعية لـ (89) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (31) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بعين صالح .
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