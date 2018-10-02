حجز كمية معتبرة من المخدرات و المؤثرات العقلية بقسنطينة

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالما في عملية نوعية من حجز كمية معتبرة من المخدرات و المؤثرات العقلية ( رتيج القنب الهندي ،كوكايين و ريفوتريل) مع توقيف شخص يبلغ من ا لعمر34 سنة لتورطه في حيازة و تخزين المخدرات و المؤثرات العقلية من أجل البيع وحيازة اسلحة بيضاء محظورة دون مبرر شرعي .

القضية تعود لمعلومات تحصلت عليها قوات الشرطة تفيد بقيام احد الأشخاص ببيع و ترويج المخدرات و المؤثرات العقلية باقليم ولاية قسنطينة ، التحريات و الابحاث المكثفة و الاستغلال الدقيق للمعلومات مكن من تحديد هوية المشتبه فيه و الأماكن التي يتردد عليها، ليتم توقيفه ، و تم حجز بحوزته مبلغ مالي من العملة الوطنية و كذا الاجنبية بالاضافة الى قاطع ورق يستعمل في تقطيع المخدرات، ليتم تحويله الى مقر الفرقة لاستكمال الاجراءات القانونية.

التحقيق المفتوح و بعد تفتيش مقر اقامته بأحد الأحياء الشعبية تم حجز 04 صفائح من المخدرات و المؤثرات العقلية بالإضافة إلى مسحوق أبيض و كذا اسلحة بيضاء بيضاء ، بندقية صيد بحري ، ميزانين الكترونيين للوزن الخفيف ( ميزان الدقة العالية 500غ و 200 غ)، قارورة غاز مسيل للدموع ، بعد عرض المسحوق الأبيض على الخبرة العلمية تبين أنه مخدر الكوكايين.

العملية النوعية للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالما مكنت من حجز (365,12غ من المخدرات + 389قرص من المؤثرات العقلية من نوع ريفوتريل + 04.5غ من مخذر كوكايين + بندقية صيد بحري + سيف من الحجم الكبير " ساموراي" + سكين من الحجم الكبير + سكين من الحجم المتوسط داخل غمد + قارورة غاز مسيل للدموع + 02 قاذفتي دخان -سينيال- + مبلغ مالي من العملة الوطنية و الأجنبية + 04 هواتف نقالة). بعد الانتهاء من إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المشتبه فيه تم تقديمه أمام النيابة المحلية .