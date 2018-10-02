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02/10/2018 13:08:00

تيسمسيلت: عملية استعجالية لصيانة الخطوط الكهربائية المتضررة جراء التقلبات الجوية


تم الانطلاق مؤخرا في تجسيد عملية استعجالية لصيانة الخطوط الكهربائية التي تضررت جراء تساقط الأمطار الغزيرة المصحوبة برياح قوية التي شهدتها ولاية تيسمسيلت خلال الأيام الماضية، حسبما علم لدى مديرية مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز للغرب.

وأوضح ذات المصدر بأن هذه العملية التي تندرج في إطار البرنامج الوطني الاستثنائي لصيانة الشبكات الكهربائية تشمل تجديد أزيد من 100 كلم من الخطوط الكهربائية العلوية التي شهدت تضررا "كبيرا" خلال التقلبات الجوية التي شهدتها الولاية ولاسيما بلديات لرجام وبني لحسن وسيدي سليمان وأولاد بسام. كما تتضمن العملية التي ستنتهي في ظرف ثلاثة أشهر صيانة 30 كلم من الخطوط الباطنية المتضررة بمدينتي ثنية الحد ولرجام. وتأتي هذه العملية الاستعجالية بهدف القضاء "نهائيا" على مشكل الانقطاعات الكهربائية المتكررة لاسيما ببلديات لرجام وثنية الحد وبني لحسن وسيدي سليمان وأولاد بسام بسبب تضرر الشبكة الكهربائية الممونة لها جراء الأمطار الغزيرة الأخيرة. وكشف ذات المصدر بأن مديرية مؤسسة "سونالغاز" قد سجلت خلال فترة التقلبات الجوية (من 14 إلى 17 سبتمبر الجاري) 30 انقطاعا للتيار الكهربائي بالمناطق المذكورة فيما لم تتجاوز مدة الانقطاع 30 دقيقة.

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