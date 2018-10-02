وفد برلماني يشارك في اجتماعات الجمعية البرلمانية لمنظمة الامن والتعاون بأوروبا
يشارك وفد برلماني مشترك فيما بين مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني في اجتماعات الدورة الخريفية للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا المقررة ما بين 03 و 06 اكتوبر الجاري بالعاصمة القرغيزية بيشكك (جمهورية قيرغيزستان). وافاد بيان لمجلس الأمة أن "المشاركين في هذه الاجتماعات سيتدارسون موضوعا رئيسيا بعنوان :" تعزيز الحوار الأمني في اسيا الوسطى ودول الجوار"، مشيرا الى ان جدول اعمال الدورة يتضمن بالإضافة الى اجتماع اللجنة الدائمة، اجتماع ثلاث (03) جلسات للجمعية . وتدور محاور هذه الجلسات حول " مواجهة التحديات والتهديدات الجديدة في المناطق الحدودية من خلال تعزيز الثقة والتعاون الاقليمي"، والمنتدى المتوسطي: الجيوسياسية في اسيا الوسطى ومنطقة البحر الابيض المتوسط : تجاوز تحديات الهجرة والتجارة والبيئة"، و"تعزيز مشاركة المواطنين في بناء مجتمعات امنة". ويتكون الوفد الجزائري المشارك في الاجتماعات من الهاشمي جيار، رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي، رئيس الوفد وعضو مجلس الأمة، زوبير طوافشية اضافة الى النائبين بالمجلس الشعبي الوطني يحيى عبد الرحمان وعزوق سعيدة. جدير بالذكر ان البرلمان الجزائري يشارك بصفة منتظمة في اجتماعات الجمعية البرلمانية لمنظمة الامن والتعاون بأوروبا ويحوز على صفة شريك في التعاون.
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