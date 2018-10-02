توقيف عصابة مختصة في سرقة المنازل بقسنطينة

القضية تعود إلى تلقي الضبطية القضائية لشكوى من قبل امرأة تعرض منزلها للسرقة أواخر الشهر المنصرم، وبعد تكثيف الأبحاث و التحريات الميدانية تم التعرف على هوية المشتبه فيهم، وبعد تفتيش مساكن المشتبه فيهم و كذا محل تجاري يشغله أحدهم تم توقيف المعنيين في أماكن متفرقة، في ظرف وجيز واسترجاع معظم المسروقات و بعد الانتهاء من مجريات التحقيق قدم المعنيون امام النيابة المحلية