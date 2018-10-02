توقيف عصابة مختصة في سرقة المنازل بقسنطينة
تمكنت قوات الشرطة للأمن الحضري الخارجي السابع علي منجلي، من وضع حد لنشاط عصابة متكونة من أربعة أشخاص ، اختصت في سرقة المنازل، وتم تكوين ضدهم ملف قضائي عن تهمة تكوين جمعية اشرار لغرض الاعداد لارتكاب جنايات و إخفاء أشياء مسروقة
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