هلاك ستيني في حادث مرور بميلة
هلك شخص يبلغ من العمر 65 سنة في حادث مرور وقع مساء أمس الاثنين بمدينة ميلة حسب ما أفادت به اليوم الثلاثاء المديرية المحلية للحماية المدنية. و أوضح ذات المصدر أن الحادث نجم عن انحراف سيارة سياحية عند مفترق الطرق "عين الصياح" تم على إثره نقل الضحية إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى الإخوة مغلاوة بذات المدينة حيث توفي فور وصوله إليها. من جهتها فتحت الجهات الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا حول أسباب الحادث.
عدد القراءات 30 مرة | قراءات اليوم 30 مرة
طالع أيضا الوطني
جديد الأخبار
- عريبي يطالب بأنصاف متقاعدي الجيش الوطني الشعبي
- عريبي يقترح إعفاء آلاف الشباب من "الخدمة الوطنية"
- التنازل عن أسهم "مجمع الخبر" لفائدة "ناس برود": هيئة الدفاع تعلن انسحابها الجماعي من القضية
- دعوة لتحويل منزل اجتماع مجموعة 22 لمتحف وطني
- عبد الحكيم بطاش، رئيس بلدية الجزائر الوسطى اقلاني التوجه
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك