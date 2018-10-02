غلق محطة الميترو الحراش بسبب سوء الاحوال الجوية
تم اغلاق محطة الحراش مساء امس الاثنين بسبب تسرب المياه على مستوى المحطة جراء تساقط الامطار التي سجلت في العاصمة حسبما أفاد به بيان لمؤسسة "أر أ تي بي الجزائر". واوضح ذات البيان ان اغلاق المحطة كان ضروريا من اجل ضمان تدخل فرق الصيانة في احسن الظروف حيث تم انقطاع جزئي لحركة الميترو من الساعة التاسعة مساء (21 سا) الى غاية الساعة الحادية عشر (11 سا) بين محطتي الحراش وباش جراح. واضاف البيان ان فرق "أر أ تي بي الجزائر" وبالتعاون مع مؤسسة ميترو الجزائر يسهرون على تنفيذ الاجراءات الخاصة لمثل هذه الاوضاع
عدد القراءات 34 مرة | قراءات اليوم 34 مرة
طالع أيضا الوطني
جديد الأخبار
- عريبي يطالب بأنصاف متقاعدي الجيش الوطني الشعبي
- عريبي يقترح إعفاء آلاف الشباب من "الخدمة الوطنية"
- التنازل عن أسهم "مجمع الخبر" لفائدة "ناس برود": هيئة الدفاع تعلن انسحابها الجماعي من القضية
- دعوة لتحويل منزل اجتماع مجموعة 22 لمتحف وطني
- عبد الحكيم بطاش، رئيس بلدية الجزائر الوسطى اقلاني التوجه
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك