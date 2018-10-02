

تيسمسيلت: عملية استعجالية لصيانة الخطوط الكهربائية المتضررة جراء التقلبات الجوية تم الانطلاق مؤخرا في تجسيد عملية استعجالية لصيانة الخطوط الكهربائية التي تضررت جراء تساقط الأمطار الغزيرة المصحوبة برياح قوية التي شهدتها ولاية تيسمسيلت خلال الأيام



وفد برلماني يشارك في اجتماعات الجمعية البرلمانية لمنظمة الامن والتعاون بأوروبا يشارك وفد برلماني مشترك فيما بين مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني في اجتماعات الدورة الخريفية للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا المقررة ما بين 03



تيسمسيلت : ارتفاع إنتاج البقوليات بقرابة 17 ألف قنطار حققت ولاية تيسمسيلت خلال الموسم الفلاحي المنقضي إنتاجا يقدر بأكثر من 21 ألف قنطار من محصول البقوليات بارتفاع يقارب 17 ألف قنطار مقارنة بالموسم الفلاحي



توقيف عصابة مختصة في سرقة المنازل بقسنطينة تمكنت قوات الشرطة للأمن الحضري الخارجي السابع علي منجلي، من وضع حد لنشاط عصابة متكونة من أربعة أشخاص ، اختصت في سرقة المنازل، وتم تكوين



هلاك ستيني في حادث مرور بميلة هلك شخص يبلغ من العمر 65 سنة في حادث مرور وقع مساء أمس الاثنين بمدينة ميلة حسب ما أفادت به اليوم الثلاثاء المديرية المحلية للحماية



غلق محطة الميترو الحراش بسبب سوء الاحوال الجوية تم اغلاق محطة الحراش مساء امس الاثنين بسبب تسرب المياه على مستوى المحطة جراء تساقط الامطار التي سجلت في العاصمة حسبما أفاد به بيان لمؤسسة



الأحزاب متمسكة بقرار تجميد هياكل المجلس الشعبي الوطني بعد أن أكد نواب المجلس الشعبي الوطني، المطالبين باستقالة الرئيس السعيد بوحجة، انهم متمسكون بتجميد كل أشغال البرلمان إلى غاية استجابة بوحجة إلى مطالبهم و



حمس تطلق سبر آراء حول رئاسيات 2019 قدمت حركة مجتمع السلم استبيانا، تهدف من خلاله إلى معرفة رأي المواطنين في العديد من القضايا ترتبط بموعد الإنتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها السنة القادمة. وحسب



مقري: العالم يضحك على الجزائر بسبب صور الرئيس ! قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، إن الفساد في الجزائر بلغ عنان السماء وفاحت رائحته في كل المؤسسات بما فيها المؤسسة العسكرية. وفي منشور