مقري: العالم يضحك على الجزائر بسبب صور الرئيس !





قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، إن الفساد في الجزائر بلغ عنان السماء وفاحت رائحته في كل المؤسسات بما فيها المؤسسة العسكرية. وفي منشور له بموقع فايسبوك حمل نقدا لاذعا للسلطة، تساءل مقري عن ماذا بقي من الدولة، ليجيب نفسه، “رئيس غائب ولا يعرف أحد من وكيف يتخذ القرار، وتتحول صوره التي تنشر دون احترام له ولخصوصيته، فتتحول إلى عنصر ضعف للدولة وتصبح الجزائر لهذا السبب مادة تَندُّر في العالم وفي أروقة الدبلوماسية العالمية”. واعتبر رئيس حمس أن الوزير الأول أحمد أويحيى لا يتحكم في وزرائه وهم يتجاوزونه طولا وعرضا بل ويقررون ويتصرفون في قضايا مهمة بلا علمه مستندا إلى تصريحه حول عدد السكنات التي لم يكن له علم بها. وفي أول تعليق له حول الأزمة التي يشهدها المجلس الشعبي الوطني، شبه مقري سحب الثقة من رئيسه بوحجة بسحب الثقة من رئيس بلدية ينتمي لحزب معارض، ليستخلص بأنها أمارة من أمارات تحلل الدولة. وفي الجانب الاقتصادي قال صاحب المنشور إن بلدا ينفق 1000 مليار دولار وفي الأخير يضطر لتسيير الاقتصاد بطباعة النقود بلا رصيد، ولا أمل لدى حكامه إلا أن ترتفع أسعار البترول. وجدد رئيس حمس الهجوم على وزير الخارجية عبد القادر مساهل الذي أكد أنه كسر سيادة وهيبة الدولة في المنتظمات الدولية.

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