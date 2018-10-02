

الأحزاب متمسكة بقرار تجميد هياكل المجلس الشعبي الوطني بعد أن أكد نواب المجلس الشعبي الوطني، المطالبين باستقالة الرئيس السعيد بوحجة، انهم متمسكون بتجميد كل أشغال البرلمان إلى غاية استجابة بوحجة إلى مطالبهم و



حمس تطلق سبر آراء حول رئاسيات 2019 قدمت حركة مجتمع السلم استبيانا، تهدف من خلاله إلى معرفة رأي المواطنين في العديد من القضايا ترتبط بموعد الإنتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها السنة القادمة. وحسب



مقري: العالم يضحك على الجزائر بسبب صور الرئيس ! قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، إن الفساد في الجزائر بلغ عنان السماء وفاحت رائحته في كل المؤسسات بما فيها المؤسسة العسكرية. وفي منشور



استدعاء الأفافاس لمساءلة مناضلته بعد انتقادها للجيش قرر قادة حزب جبهة القوى المشتركة “الأفافاس” إحالة النائبة البرلمانية، سليمة غزالي، إلى المجلس التأديبي للحزب في السادس من أكتوبر الجاري. وذلك لمساءلتها على خلفية



أساتذة العلوم الإسلامية ينددون “بتحرش” بن غبريت بهم ويدعون بوتفليقة للتدخل عادت التنسيقية الوطنية لأستاذة العلوم الإسلامية، إلى التنديد بسياسة وزارة التربية الوطنية التي تستهدف مواد الهوية الوطنية في المنظومة التربوية. واتهمت النقابة في بيان لها



أنا لن أستقيل إلا إذا كانت لدي قناعة بأنني ارتكبت أخطاء لاتزال أزمة رئيس المجلس الشعبي الوطني ، السعيد بوحجة، حديث الشارع السياسي الجزائري ،مع تضارب الآراء في الوقت الراهن حيث تتردد أنباء عن تجميد كل نشاطات المجلس الشعبي الوطني الى وقت تقديمه الاستقالة.



الإطاحة بصاحبة وكالة سياحية كانت تنصب على زبائنها بالعاصمة عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر، قضية نصب واحتيال من قبل مسيّرة لوكالة سياحة واسفار، نصبت على العديد من المواطنين في مبالغ مالية ضخمة،



البليدة: وفاة قابض تحت عجلات حافلة نقل المسافرين لقي صباح هذا الاثنين بالبليدة قابض حافلة حتفه بعد سقوطه وعبور عجلات الحافلة التي يعمل بها على رأسه، حسبما كشفت عنه مصالح الحماية المدنية. وأوضحت ذات



تحت عنوان "بغداد وغربتي": افتتاح معرض للفنان التشكيلي العراقي أحمد الشهابي افتتح مساء أمس، برواق حضارة العين بوهران معرض للفنان التشكيلي العراقي, أحمد الشهابي, تحت عنوان: "بغداد وغربتي" وذلك بحضور فنانين تشكيليين محليين وعدد من محبي