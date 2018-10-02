استدعاء الأفافاس لمساءلة مناضلته بعد انتقادها للجيش
قرر قادة حزب جبهة القوى المشتركة “الأفافاس” إحالة النائبة البرلمانية، سليمة غزالي، إلى المجلس التأديبي للحزب في السادس من أكتوبر الجاري. وذلك لمساءلتها على خلفية المقال الذي كتبته حول الجيش وتدخلاتها في الشؤون السياسية ، دون علمهم. ما أخاف حزبها من مغبة التورط مع شخصيات النظام القوية. اللجنة التأديبية التي يترأسها أحمد سيلي قد تصدر قرار إبعاد المناضلة من الحزب خاصة قرار الإيعاد قد طال قبل ذلك المناضل شافع بوعيش.
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