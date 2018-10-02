أساتذة العلوم الإسلامية ينددون “بتحرش” بن غبريت بهم ويدعون بوتفليقة للتدخل





عادت التنسيقية الوطنية لأستاذة العلوم الإسلامية، إلى التنديد بسياسة وزارة التربية الوطنية التي تستهدف مواد الهوية الوطنية في المنظومة التربوية. واتهمت النقابة في بيان لها أمس ، الوصاية بممارسة جملة من التضييقات على أساتذة العلوم الإسلامية عبر كامل المؤسسات التربوية من خلال “التقليص غير المبرّر لمناصب أساتذة هذا التخصص، وإسناد تدريس العلوم الإسلامية لأساتذة الفلسفة في عدة ولايات”. وهو ما اعتبره البيان “خرق صارخ لكل القوانين والتعليمات”. وندّد نص البيان، بالتصريحات الأخيرة لوزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، والتي وصفت فيها أساتذة العلوم الإسلامية بأصحاب “النوايا السيّئة” خلال الندوة الصحفية التي نظّمتها عشية الدخول الاجتماعي بداية سبتمبر. وتساءلت النقابة في هذا السياق، “هل يعقل أن يوصف أساتذة العلوم الاسلامية بهذه الأوصاف لا لشئ إلا لأنهم قالوا لا لحذف مواد الهوية من المدرسة الجزائرية …؟؟”. كما تضمن البيان اتهاما صريحا من أساتذة العلوم الاسلامية لوزارة التربية الوطنية بممارسة “التهميش والقمع والتخويف والضغوطات”، ضد أساتذة التنسيقية لاسيما رئيسها، في محاولة منها لإسكات صوتها و هو ما اعتبرته النقابة مساسا صريحا بالحريات النقابية التي أقرها الدستور و المواثيق الدولية. ودعت النقابة في هذا السياق، إلى التدخل العاجل لرئيس الجمهورية لوضح حد لتحرشت بن غبريت بأساتذة التنسيقية ورئيسها. كما دعت نواب الشعب وكل النقابات وناشطي حقوق الإنسان إلى التحرك الجاد لحماية الحريات الفردية والنقابية أمام محاولات فرض وزارة التربية لرؤيتها الأحادية والمساس بالثوابت الوطنية.

عدد القراءات 21 مرة | قراءات اليوم 21 مرة