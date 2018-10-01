البليدة: وفاة قابض تحت عجلات حافلة نقل المسافرين





لقي صباح هذا الاثنين بالبليدة قابض حافلة حتفه بعد سقوطه وعبور عجلات الحافلة التي يعمل بها على رأسه، حسبما كشفت عنه مصالح الحماية المدنية.

وأوضحت ذات المصادر أن الشاب البالغ من العمر 17 سنة توفي في عين المكان متأثرا بالإصابة الخطيرة التي تعرض لها جراء مرور عجلات الحافلة التي يعمل بها (خط البليدة-الأربعاء) على رأسه مشيرة إلى أن الحادث وقع عند موقف الحافلات المحاذي للمدرسة الوطنية للعليا للري مدخل بلدية قرواو، وفور وقوع الحادث تدخلت مصالح الحماية المدنية التي نقلت جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بوفاريك.





عدد القراءات 37 مرة | قراءات اليوم 37 مرة